Bce: nel prossimo trimestre acquisti PEEP a ritmo più elevato

Alessandra Caparello 25 marzo 2021 - 10:39

MILANO (Finanza.com)

Sulla base di una valutazione congiunta delle condizioni di finanziamento e delle prospettive di inflazione, il Consiglio direttivo della BCE si attende che nel prossimo trimestre gli acquisti nell'ambito del programma di acquisto per l'emergenza pandemica (PEEP) siano condotti a un ritmo significativamente più elevato rispetto ai primi mesi di quest'anno.Così la Bce nel suo ultimo Bollettino economico secondo cui "le banche ricorrono ai tassi di interesse privi di rischio e ai rendimenti dei titoli sovrani come principale riferimento per la determinazione delle condizioni di erogazione del credito". "Se considerevole e persistente, si legge nel Bollettino, l'aumento dei tassi di interesse di mercato, ove non contrastato, potrebbe tradursi in un inasprimento prematuro delle condizioni di finanziamento per tutti i settori dell'economia. Un tale sviluppo sarebbe indesiderato in un momento in cui resta ancora necessario preservare condizioni di finanziamento favorevoli per ridurre l'incertezza e rafforzare la fiducia, sostenendo così l'attività economica e salvaguardando la stabilità dei prezzi nel medio termine'.