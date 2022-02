Bce: crescita Ue ancora contenuta nel primo trimestre. Ripresa prevista nel corso dell'anno

Alessandra Caparello 17 febbraio 2022 - 10:06

MILANO (Finanza.com)

Laripresa dell’economia dell’area dell’euro prosegue e il mercato del lavoro sta migliorando ulteriormente, grazie all’ingente sostegno delle politiche economiche. È tuttavia probabile che la crescita rimanga contenuta nel primo trimestre del 2022, dato che l’ondata pandemica in corso continua a gravare sull’attività economica. Così la Bce nel suo Bollettino economico in cui ha precisato che la scarsità di materiali, attrezzature e manodopera tiene ancora a freno la produzione in alcuni comparti. Gli elevati costi dell’energia incidono sui redditi delle famiglie e sui profitti delle imprese dell’area dell’euro e sono probabilmente destinati a produrre un contenimento della spesa. Tuttavia, l’economia risente sempre meno delle nuove ondate della pandemia e i fattori che frenano la produzione e i consumi dovrebbero gradualmente ridimensionarsi, consentendo all’economia di tornare in forte ripresa nel corso dell’anno.