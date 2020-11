Baker Hughes: accordo per acquisizione tecnologia di Compact Carbon Capture

Redazione Finanza 3 novembre 2020 - 16:08

MILANO (Finanza.com)

Baker Hughes ha annunciato un accordo per l’acquisizione della tecnologia di Compact Carbon Capture (3C), società norvegese specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche all’avanguardia per la cattura della CO2. L'acquisizione conferma l'impegno strategico di Baker Hughes nel proporsi come attore di riferimento nella transizione energetica fornendo soluzioni all’avanguardia per la decarbonizzazione industriale.Lo sviluppo di sistemi innovativi per la cattura della CO2 è una delle azioni necessarie per ridurne la concentrazione in atmosfera e rimane fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi globali di riduzione dei gas serra fissati dall’accordo di Parigi.L’adozione di soluzioni avanzate per la cattura della CO2 è tra i percorsi di decarbonizzazione più praticabili sia per quanto riguarda l’azione su impianti esistenti che per i nuovi progetti di sviluppo industriale sostenibile. La tecnologia 3C può essere applicata infatti a varie fonti di emissioni di CO2 contribuendo così in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione delle aziende che scelgono di adottarla.