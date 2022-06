Visco (Bankitalia): “PNRR offre straordinaria opportunità contro divario tra Nord e Sud”

Dalla gravità del ritardo di sviluppo del Mezzogiorno, conseguono disuguaglianze economiche e sociali e ne risulta frenata tutta la crescita nazionale”. Lo ha affermato il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco nel suo intervento in apertura al convegno di presentazione del rapporto “Il divario Nord-Sud: sviluppo economico e intervento pubblico”, curato dagli economisti di Via Nazionale. Il Pnrr, sottolinea Visco, “offre ora una straordinaria opportunità per aggredire i fattori del ritardo dell’economia e rafforzare la coesione territoriale”.