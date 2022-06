Technogym: Standard Ethics assegna rating sostenibilità

Standard Ethics ha assegnato il corporate rating “E+” a Technogym. Secondo gli analisti, la società romagnola che progetta, produce e vende attrezzature e macchinari per lo sport e il tempo libero sta progressivamente crescendo la percezione nella società della posizione centrale della sostenibilità nell’ecosistema di una organizzazione moderna. Ne sono testimonianze le policy recentemente redatte – come la 2025 sustainability policy – e lo sviluppo di una reportistica extra-finanziaria standard e adeguata. Segni tangibili di una strategia ESG in progressiva attuazione.

In particolare, Standard Ethics ha fatto sapere che osserverà con interesse: “eventuali modifiche al Codice Etico (con l’introduzione di riferimenti espliciti alle indicazioni internazionali sulla Sostenibilità); la pubblicazione di nuovi obbiettivi ESG; così come registrerà ulteriori migliorie nell’ottica della più ampia tutela e rappresentanza degli interessi degli azionisti di minoranza (tenuto conto anche della presenza di un diritto di voto maggiorato)”.