Stellantis, investimento da 33 milioni di euro sull’ingegneria d’avanguardia

Stellantis investe 33 milioni di euro in centri di sperimentazione dedicati all’ingegneria d’avanguardia in tutto il mondo. A comunicarlo è la stessa società con una nota ufficiale.

In particolare, i team di ingegneria di Stellantis in tutto il mondo sono focalizzati sulla realizzazione di vetture all’avanguardia che garantiscano una mobilità pulita, sicura e conveniente. Stellantis ha recentemente investito un totale di 33 milioni di euro in due delle sue strutture di sperimentazione globali.

L’iniziativa rientra in un’ottica di supporto dalla strategia a lungo termine dell’azienda volta a produrre veicoli elettrici (EV) dalle prestazioni superiori e a raggiungere i massimi livelli di guida autonoma, garantendo nel contempo una tecnologia sicura e affidabile per i clienti.