Stellantis: Banca Akros taglia target price a 16,5 euro. Buy confermato

Stellantis alzerà il velo sui conti del primo semestre 2022 il prossimo 28 luglio. Banca Akros si attende che i volumi di vendita siano stati buoni in Nord e Sud America, mentre ipotizzano che le consegne in Europa siano diminuite rispetto all’anno precedente. Secondo le stime, i ricavi del 2° trimestre 2022 sono cresciuti del 17% rispetto all’anno precedente, con volumi in calo del 6,5%.

“Le nostre stime sono più ottimistiche del consensus “ continuano gli esperti “soprattutto per quanto riguarda la posizione di cassa netta, che probabilmente è stata probabilmente favorita dall’apprezzamento del dollaro USA rispetto all’euro. Manteniamo le nostre stime quasi invariate, ma correggiamo il nostro prezzo obiettivo a 16,5 euro (-13%)” concludono.