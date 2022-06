Sangalli: Del Vecchio grande imprenditore e innovatore straordinario

Carlo Sangalli, presidente della Camera di Commercio e di Confcommercio Milano, ha ricordato Leonardo Del Vecchio, scomparso oggi all’età di 87 anni. “Con la scomparsa di Leonardo Del Vecchio – rimarca Sangalli – il nostro Paese perde uno dei suoi più grandi imprenditori. Un uomo che è stato capace di indicare e percorrere la via dell’innovazione per tutta la vita”. “Partito, come altri leggendari imprenditori, dall’orfanotrofio milanese dei Martinitt, Del Vecchio ha saputo realizzare un colosso dell’occhialeria a livello mondiale. Grandi risultati e successi straordinari che non gli hanno impedito di conservare doti di umanità rare. Alla sua famiglia e ai suoi collaboratori il cordoglio più sentito di tutto il sistema imprenditoriale milanese”, aggiunge Sangalli.