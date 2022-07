PropTech, Intesa Sanpaolo chiude due nuove operazioni nel settore con Neva SGR

Neva SGR, società del Gruppo Intesa Sanpaolo controllata al 100% da Intesa Sanpaolo Innovation Center, ha finalizzato tramite il proprio Fondo Neva First due investimenti in BetaGlue Technologies e Casavo, società altamente innovative che operano rispettivamente nell’ambito delle Life Sciences e del PropTech.

Neva SGR supera così i 130 milioni di euro di capitale allocato da agosto 2020 ad oggi tramite i fondi Neva First e Neva First Italia, che contano complessivamente una dotazione di 250 milioni di euro. Dopo i recenti investimenti in Israele nel settore della Cybersecurity con Cyberint e Coro, la conclusione delle operazioni con BetaGlue Technologies e Casavo conferma il ruolo di Intesa Sanpaolo a supporto del tessuto imprenditoriale e a sostegno dell’innovazione.