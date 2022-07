Pozzi Milano: ammessa a negoziazioni su Euronext Growth Milan, debutto atteso il 19 luglio

Pozzi Milano si prepara al debutto a Piazza Affari, previsto per la prossima settimana. La società, attiva nel settore della moda da tavola e proprietaria, ha annunciato che Borsa Italiana ha disposto l’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei “Warrant Pozzi Milano 2022-2027” su Euronext Growth Milan. La società bresciana ha registrato una domanda pari a 2,7 volte volte l’obiettivo di raccolta prefissato, concludendo con grande successo il collocamento. La data di inizio delle negoziazioni è fissata per il 19 luglio 2022.

«Come ho potuto constatare dalle passate esperienze, l’approdo in Borsa Italiana è una tappa fondamentale nello sviluppo di una società. Per questo crediamo che il collocamento di Pozzi Milano costituisca una svolta per il nostro percorso di crescita e siamo fiduciosi di raggiungere quanto prima gli obiettivi strategici che ci siamo prefissati», ha dichiarato Diego Toscani, presidente del consiglio di amministrazione di Pozzi Milano.