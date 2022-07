Piazza Affari, in Lombardia il 42% delle società quotate sull’ex AIM: l’analisi di IR TOP

IR Top Consulting, boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e nell’Advisory per la quotazione, IPO Partner di Borsa Italiana, presenta i risultati delle analisi regionali realizzate dall’Osservatorio Euronext Growth Milan, il centro di analisi e ricerca finanziaria curato dall’Ufficio Studi interno.

La Lombardia è la regione più rappresentata sul mercato Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) in termini di numero di società quotate (76, pari al 42%), capitalizzazione (4,3 miliardi di euro, pari al 42%) e raccolta di capitali in IPO (1,7 miliardi di euro, pari al 63%).