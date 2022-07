Iveco avvia processo di fusione per incorporazione di New Business Netherlands Holding

Iveco Group N.V. ha annunciato con una nota “l’avvio del processo di fusione per incorporazione ai sensi della Section 2:309 del Codice Civile olandese di New Business Netherlands Holding B.V., una società di capitali chiusa (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), interamente controllata da Iveco Group, con sede legale in Andelst, the Netherlands, e indirizzo Wanraaij 9, 6673DM Andelst, the

Netherlands, iscritta al Registro delle Imprese della Netherlands Chamber of Commerce al numero 76507203″.

“Come da legge applicabile – prosegue il comunicato – la documentazione di fusione è stata depositata ed è accessibile presso la Netherlands Chamber of Commerce, ed è consultabile sul sito www.ivecogroup.com. Fermi le facoltà e i diritti di creditori e soci, la società incorporante intende procedere alla decisione di fusione mediante deliberazione consiliare anziché assembleare. La conclusione dell’operazione è prevista entro l’anno”.