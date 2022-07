InvestEU: Commissione Europea e CDP firmano il primo accordo europeo di Advisory

La Commissione Europea e l’italiana Cassa Depositi e Prestiti firmano il primo accordo europeo di Advisory nell’ambito del piano InvestEU ù.

CDP è il primo istituto nazionale di promozione e la prima istituzione diversa dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) a siglare direttamente con la Commissione Europea un accordo nell’ambito di uno dei tre pilastri di InvestEU. L’accordo siglato oggi, che mobiliterà risorse per 6,7 milioni di cui 5 milioni provenienti dal budget europeo e circa 1,7 milioni dalla stessa CDP, riguarda in particolare l’attività di consulenza, centrale per lo studio di progetti bancabili e in linea con gli obiettivi delle politiche europee. CDP potrà quindi: fornire ad autorità e promotori pubblici e privati servizi di advisory per progetti di sviluppo di opere infrastrutturali strategiche; favorire l’attrazione di risorse private (Market Development); sostenere il rafforzamento delle competenze amministrative e istituzionali per le gestioni finanziarie e gli aspetti normativi (Capacity Building).