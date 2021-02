illimity: finanziamento da 12 mln di euro per Frette

Alessandra Caparello 4 febbraio 2021 - 11:05

MILANO (Finanza.com)

Dodici milioni di euro della durata di 6 anni, assistito da Garanzia Italia di SACE, è la cifra del finanziamento sottoscritto da illimity ed erogato digitalmente e in tempi brevi in favore di Frette, storico marchio tessile del made in Italy specializzato nella produzione di biancheria di lusso per la casa.Enrico Fagioli, Responsabile della Divisione SME di illimity: “Frette è un marchio iconico a livellomondiale, che ha dimostrato una significativa resilienza in relazione ad una congiunturastraordinariamente complessa e difficile. Grazie all’unione di innovazione e tradizione, il Gruppo hatrovato nuove vie di sviluppo per valorizzare il suo business e restare al passo con le esigenze diun mercato in continua evoluzione. E’ nella mission di illimity poter comprendere i modelli dibusiness e supportare aziende che evidenziano caratteristiche di unicità e che sono ambasciatricidel made in Italy, contribuendo nello specifico a sostenere gli investimenti finalizzati a rafforzare losviluppo digitale e la competitività a livello globale.”