illimity Bank: nuovo piano strategico 2021-25 catalyst importante per il titolo (analisti)

Alessandra Caparello 21 giugno 2021 - 10:44

MILANO (Finanza.com)

Sale oggi in borsa il titolo illimity Bank che al momento segna +0,26% a 11,73 euro. Domani si terrà la presentazione del nuovo piano strategico 2021-25. Secondo Equita Sim, il piano potrebbe rappresentare un catalyst importante per il titolo, in quanto si aspettano che possa fornire maggiore visibilità sullastrategia societaria e sulla sua traiettoria di crescita.In particolare gli esperti della Sim milanese si attendono un Total Income 2020-23 CAGR 33% a 414mn e 2020-25 CAGR 27% a 576 milioni, - Operating Profit 2020-23 CAGR 65% a 191 milioni e 2020-25 CAGR 49% a 317 milioni fino ad un Net Profit 2020-23 CAGR 58% a 122 milioni e 2020-25 CAGR 46% a 208 milioni.