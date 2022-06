Fincantieri in rally (+6,5%) con commessa Usa. Per analisti resta problema “gestione costi materie prime”

Rally di Fincantieri a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di oltre il 6% a 0,5775 quota (massimo intraday a 0,581 euro) in scia alla realizzazione per la Us Navy della terza fregata del programma “Constellation”. La US Navy ha, infatti, annunciato l’esercizio dell’opzione che assegna alla controllata americana di Fincantieri, Marinette Marine (FMM), la costruzione della terza fregata lanciamissili della classe “Constellation”, che si chiamerà USS Chesapeake (FFG-64). Il valore dell’opzione contrattuale è di circa 536 milioni di dollari.

“Notizia positiva per Fincantieri”, commentano da Equita che vedono però come principale criticità della commessa la gestione dei costi delle materie prime (soprattutto acciaio) data la struttura dei contratti a valore fisso. Confermata la valutazione hold su Fincantieri, con target price a 0,67 euro.