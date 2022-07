Erg: avviato parco eolico di Piotrkòw in Polonia per 24,5 MW

Erg ha annunciato la messa in esercizio del parco eolico di Piotrkòw, situato nella parte settentrionale della Polonia, per un totale di 24,5 MW. L’impianto, sviluppato e costruito internamente, è composto da sette turbine Nordex N117 da 3,5 MW. La produzione attesa a regime è di circa 76 GWh annui, pari a 3.100 ore equivalenti per un totale di circa 65 kt di emissione di CO2 evitata. L’impianto beneficerà di una tariffa regolata, indicizzata all’inflazione, per una durata di 15 anni a partire dalla data di entrata in esercizio.

“Con l’avvio del parco di Piotrkòw consolidiamo ulteriormente la nostra presenza in Polonia dove raggiungiamo i 106 MW di capacità eolica installata, a cui si andranno ad aggiungere entro l’anno ulteriori 36 MW attualmente in avanzata fase di costruzione a Laszki. Un ulteriore importante passo nella strategia di crescita organica e di diversificazione geografica in linea con il Piano Industriale 2022-2026”, ha dichiarato Paolo Merli, ceo di Erg.