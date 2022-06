Enav: nuovi contratti per oltre 2 mln euro

Il Gruppo Enav continua ad espandersi nel mercato non regolamentato esportando i propri prodotti nel campo della gestione del traffico aereo. Il gruppo, attraverso le controllate IDS AirNav e Techno Sky si è aggiudicata due contratti, per un valore complessivo di circa 2,2 milioni di euro.

In particolare, IDS AirNav, attiva a livello globale nei sistemi di gestione delle informazioni aeronautiche, ha sottoscritto un accordo con ADAC (Abu Dhabi Airports Company), società di gestione dell’aeroporto di Abu Dhabi, per la fornitura, l’installazione, il collaudo e la messa in esercizio del sistema di Aeronautical Information Exchange Model (AIXM). Mentre Techno Sky, responsabile della gestione e della manutenzione hardware/software degli impianti per la navigazione aerea, si è recentemente aggiudicata un contratto con l’aeronautica militare relativo alla fornitura e all’installazione di un Instrument Landing System (ILS) per l’aeroporto militare di Istrana (TV).