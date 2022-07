Da balzo inflazione stangata per consumatori, ecco l’aggravio annuo per una famiglia

L’inflazione tocca nuove vette in Italia, attestandosi all’8% a giugno, sui massimi dal 1986.

Il tasso di inflazione all’8% si traduce a parità di consumi in una maggiore spesa pari a +2.457 euro annui per la famiglia “tipo”, che raggiungono +3.192 euro annui per un nucleo con due figli, considerata la totalità dei consumi di una famiglia, stando a quanto calcolato dal il Codacons.

“Le nostre peggiori previsioni trovano purtroppo conferma nei dati Istat – spiega il presidente del Codacons, Carlo Rienzi – Siamo in presenza di una vera e propria emergenza nazionale che avrà effetti pesanti sull’economia e sulle condizioni economiche delle famiglie. I prezzi al dettaglio, tuttavia, sono destinati a salire ancora nelle prossime settimane, come conseguenza dell’escalation dei carburanti che registrano livelli altissimi alla pompa e delle evidenti speculazioni sui listini, e l’inflazione è destinata a raggiungere quota 10%”.