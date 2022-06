Coima: con Cdp Venture Capital lancia Habitech nell’edilizia sostenibile

Cdp Venture Capital lancia HabiTech, l’acceleratore per le startup che sviluppano servizi dedicati al settore proptech, attraverso l’applicazione di soluzioni tecnologiche e digitali rivolte all’immobiliare. Nel dettaglio, HabiTech nasce da un’iniziativa di CDP Venture Capital, con una dotazione complessiva di 5,75 milioni di euro destinati a investimenti in fase di accelerazione e post accelerazione, di cui 3,75 milioni stanziati dal Fondo Acceleratori di CDP Venture Capital Sgr.

Il programma sarà gestito dall’incubatore certificato di startup Digital Magics e MassChallenge, operatore statunitense con oltre 10 anni di esperienza e un track record di oltre 3000 realtà accelerate. Sono inoltre promotori e partner dell’operazione il Gruppo Coima, Ariston Group, e Novacapital. Coima metterà a disposizione la piattaforma tecnologica di gestione di Distretto implementata nel quartiere di Porta Nuova a Milano e ospiterà in quest’area gli uffici di HabiTech, con il vantaggio per le startup di essere completamente immerse nella realtà in cui testeranno i loro prototipi. Inoltre, a supporto del programma hanno già aderito aziende come Partner dell’iniziativa, quali: illimity Bank, Planet Smart City, Gabetti Lab e COSTIM. HabiTech selezionerà ogni anno, per 3 anni, fino a 10 startup in fase seed e pre-seed. La prima call è stata aperta oggi fino al 15 luglio sul sito www.habitech-italia.com.