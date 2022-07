Benessere a lavoro: Mindwork si allarga a nuovo soci

Mindwork si allarga con l’apertura del 18% del capitale ad una cordata di nuovi Soci che la supporteranno nel suo percorso di crescita. Così la prima società italiana dedita alla consulenza psicologica online in ambito aziendale indica tra i nuovi soci: Riccardo Martinelli, investitore molto attivo in aziende con target B2B ad alto contenuto tecnologico, già CIO di Partners Group; Roberto Marsella, investitore privato con esperienza nei private assets e nelle aziende ad alto tasso di crescita; Guido Rivolta, Amministratore Delegato di Wepartner S.p.A., già amministratore delegato di CDP Equity S.p.A.; Maurizia Villa, Managing Director Italia di Korn Ferry, già responsabile delle attività di private equity e corporate finance di Cofilp, all’interno del Gruppo Banco Popolare; Cecilia Braggiotti, Senior Vice President of Growth e Head of Healthcare di Afiniti, e in precedenza consulente in McKinsey & Company.

Anche il Consiglio di Amministrazione vede l’ingresso di 3 nuovi membri, Riccardo Martinelli in rappresentanza dei nuovi soci, Silvia Brusatin, Direttrice Commerciale di Mindwork, e Biancamaria Cavallini, Direttrice Operativa, che affiancheranno Leonardo Bruzzichesi,Managing Director di Xenon Small Cap, presente nel capitale di Mindwork fin dalla costituzione della Società, e Mario Alessandra, amministratore delegato e fondatore di Mindwork.

La maggioranza del capitale sociale di Mindwork continuerà a far capo a Mario Alessandra.