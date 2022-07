Banche, Illimity ottiene un upgrade nel rating ESG di MSCI e si guadagna la “A”

L’istituto italiano Illimity Bank ha ottenuto il rating ESG “A” da parte di MSCI, tra le principali agenzie provider di indici e benchmark a livello mondiale, e il rating “EE-” da Standard Ethics, primaria agenzia indipendente che valuta la sostenibilità delle imprese. Lo comunica con una nota la stessa banca digitale guidata da Corrado Passera.

Nel dettaglio, MSCI valuta la performance delle società di fronte ai rischi ambientali, sociali e di governance nel lungo periodo, assegnando un punteggio su una scala da “CCC” (laggard) ad “AAA” (leader). Quest’anno Illimity si è distinta ricevendo una valutazione complessiva in miglioramento di ben tre posizioni, passando dal livello B, che rifletteva l’avvio del percorso ESG native della neocostituita Illimity, al nuovo livello “A”, che valorizza i risultati fin qui raggiunti posizionando la banca tra i player che più si distinguono per l’impegno in ambito ESG.