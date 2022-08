Banca Popolare di Sondrio chiude il semestre con €105,1 mln di utile netto (+16% a/a) e CET1 ratio al 15,2%

Banca Popolare di Sondrio chiude il primo semestre del 2022 con 105,1 milioni di euro di utile netto, con un aumento del 16% rispetto allo stesso periodo del 2021, grazie all’ottimo andamento della gestione caratteristica. Nel periodo cresce del 21,3% il margine di interesse che si attesta a 320,3 milioni di euro, mentre aumentano del 7,9% le commissioni nette che si attestano a 184,5 milioni di euro. Al 30 giugno 2022 la raccolta diretta dalla clientela ammonta a 38.215 milioni di euro, in calo del 2,8%, ma in incremento del +1,4% rispetto al 31 marzo 2022. I costi operativi nel periodo sono risultati essere in incremento del 4,9% e ammontano a 256,2 milioni di euro. Riguardo gli indicatori di solidità patrimoniale il CET1 ratio è al 15,2%, mentre il total capital ratio è al 17,9%.