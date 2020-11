WM Capital: mandato per distribuire in Italia uno dei tamponi rapidi per diagnosi covid-19

Redazione Finanza 2 novembre 2020 - 16:39

MILANO (Finanza.com)

WM Capital, specializzata nel business format franchising, operante anche in ambito healthcare attraverso la divisone health tech, ha ricevuto mandato dall’azienda cinese Xiamen Boson Biotech (con una capacità produttiva 100.000 test giornalieri) per la distribuzione in Italia del kit rapid Sars-CoV-2 antigen test card per la diagnosi del Covid-19. L’accordo sottoscritto con l’azienda cinese Xiamen Boson Biotech, precisa la società italiana quotata sull'Aim Italia, non è in esclusiva.Il test in questione evidenzia la presenza di componenti (antigeni) del virus in 15 minuti utilizzando il tampone nasale, con un’elevata accuratezza e con sensibilità e specificità superiore al 90%. È in grado di assicurare una diagnosi accelerata dei casi di Covid-19, consentendo una tempestiva diagnosi differenziale nei casi sospetti tra sindrome influenzale e malattia da Sars-CoV-2, diversamente dai test molecolari per i cui risultati l’intervallo di tempo utile risulta più ampio. Il kit ha ricevuto la marcatura CE ed è stato iscritto nella banca dati del Ministero della Salute per essere commercializzato anche in Italia. Ad oggi, conclude la nota, non sono stati stimati impatti economico finanziari significativi sul bilancio della società.