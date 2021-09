Visco (Bankitalia): 'risposta vitale, anche meglio attese, dopo recessione più grande storia in tempi di pace'

Redazione Finanza 24 settembre 2021 - 14:31

MILANO (Finanza.com)

"Con l'emergenza Covid abbiamo introdotto misure straordinarie e abbiamo garantito tutte le nostre attività. La pandemia ha causato la più grande recessione nella storia di questo paese in tempi di pace e non solo di questo paese. Però vediamo che c'è una risposta vitale, anche superiore alle attese". E' quanto ha detto il governatore di Bankitalia Ignazio Visco, in base a quanto emerge dalla prima puntata delle serie "Le istituzioni economiche in tempi di Covid", prodotta da Rai Istituzioni per Raiplay. La prima puntata è dedicata alla Banca d'Italia.