Visco (Bankitalia): 'Non ci sono fattori di fondo che spingono questa inflazione a proseguire nel tempo'

Redazione Finanza 24 settembre 2021 - 14:39

MILANO (Finanza.com)

"Non ci sono fattori di fondo che spingono questa inflazione a proseguire nel tempo. Sono effetti che valutiamo essere temporanei. Abbiamo delle previsioni a livello europeo che ci dicono che quest'anno l'inflazione, nella media in Europa, sarà superiore al 2%, ma l'anno prossimo e quello dopo scenderà di nuovo al di sotto. Penso che non ci sia un timore di inflazione così alta come alcuni pensano". E' quanto ha detto il governatore di Bankitalia Ignazio Visco, in base a quanto emerge dalla prima puntata delle serie "Le istituzioni economiche in tempi di Covid", prodotta da Rai Istituzioni per Raiplay. La prima puntata è dedicata alla Banca d'Italia.