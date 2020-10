Vetrya: contratto con TIM per utilizzo piattaforma VialPay direct carrier billing

Redazione Finanza 23 ottobre 2020 - 13:19

Vetrya ha annunciato la di sottoscrizione un contratto con TIM per l’utilizzo della piattaforma di direct carrier billing VialPay. Nata dall’importante esperienza del Gruppo Vetrya nel mercato delle piattaforme digitali, VialPay è la soluzione che consente ad OTT, grandi brand, produttori di contenuti, gestori di servizi di trasporto, ticketing di far pagare i servizi con accredito diretto sulla bolletta telefonica fissa e mobile, in maniera complementare o alternativa ai sistemi dei circuiti di carte di credito o conto corrente bancario.Intanto Vetrya corre a Piazza Affari. I titoli della società sono stati fermati in asta di volatilità con una crescita di poco superiore al 6% a 1,83 euro.