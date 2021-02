Valerio Battista (Prysmian): gruppo punta a un'ulteriore crescita negli USA

Alessandra Caparello 15 febbraio 2021 - 12:22

MILANO (Finanza.com)

Battista, l’AD di Prysmian, nel corso di un’intervista al CorSera ha sostenuto che il suo ruolo sarà molto più focalizzato sulla strategia di crescita organica e non organica, mentre l'attività quotidiana sarà in carico a Battaini. Per quanto riguarda il 2021, il CEO si aspetta un leggero miglioramento sequenziale ma nel complesso un primo trimestre simile a quello dell'anno precedente.Per quanto riguarda la strategia di M&A, Stati Uniti e Asia sono due aree di interesse per il gruppo ed è stata confermata l'intenzione di costruire un impianto negli Stati Uniti per produrre cavi elettrici sottomarini. Secondo Mediobanca, l’ntervista è stata nel complesso una conferma di quanto commentato in una precedente intervista fatta dal CEO senza grandi differenze.