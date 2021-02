Unicredit fatica anche oggi in Borsa, Equita vede rosa alzando stime e target price

Titta Ferraro 12 febbraio 2021 - 16:27

MILANO (Finanza.com)

Vendite anche oggi sul titolo Unicredit (-0,68% a 8,376 euro) dopo il tonfo di oltre il 3% di ieri in seguito alla diffusione dei conti 2020 chiusi con una perdita di 2,8 mld di euro. Oggi Equita ha rivisto al rialzo le stime 2021-2022 per la banca che tra due mesi vedrà l'arrivo del nuovo ceo Andrea Orcel. La revisione riflettere una traiettoria di crescita della bottom line più consistente con i messaggi emersi dalla call e dall`evoluzione del contesto di mercato. A seguito della revisione delle stime e di una migliore posizione patrimoniale (CET1 2021 stimato al 13,6% vs precedente 12,8%), la sim milanese ha alzato il target price del del 12% a 10 euro. "Nonostante il miglioramento dell`asset quality e l`ottima posizione patrimoniale, confermiamo l`HOLD in attesa di maggiore visibilità sulla strategia del nuovo CEO e, in particolar modo, sull`evoluzione della traiettoria dei ricavi", conclude Equita.