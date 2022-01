Unicredit: Credit Suisse conferma view positiva grazie a notevoli opzioni sul capitale, tp a 15,10 euro

Titta Ferraro 20 gennaio 2022 - 14:36

MILANO (Finanza.com)

Inattesa dei conti del 4° trimestre 2021 in arrivo il prossimo 27 gennaio (cda il 27/01, presentazione conti il 28/01), Credit Suisse conferma la view positiva su Unicredit (rating outperform con target price a 15,10 euro). "Continuiamo a vedere Unicredit offrire una differenziazione significativa, basata principalmente su: potenziale di crescita, in particolare nell'Europa centrale e orientale (CEE) della banca; buffer di fornitura resilienti più elevati che offrono flessibilità in mezzo all'incertezza di Omicron; notevoli opzioni sul capitale che offre al management un significativo potenziale di creazione di valore sia in termini di distribuzione crescente del capitale oppure come risorsa per un'ulteriore crescita (compresi i percorsi inorganici).