Unicredit-Mps: Messina (Intesa), non so se è nei piani del loro futuro ceo

Titta Ferraro 8 febbraio 2021 - 16:59

MILANO (Finanza.com)

Il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, non mette il becco in casa altrui, limitandosi a constatare che in caso di acquisizione di Mps da parte di Unicredit, la banca di piazza Gae Aulenti aumenterebbe di dimensioni in Italia. "UniCredit ha un modello di business diverso da quello di Intesa Sanpaolo. Se faranno l'acquisizione di Banca Monte dei Paschi di Siena, e non so se questo è il piano del nuovo amministratore delegato, aumenteranno la loro dimensione in Italia", sono state le parole di Messina nel corso di un'intervista a Bloomberg Tv.Il ceo designato di Unicredit, Andrea Orcel, sarà in carica da metà aprile.