UniCredit: S&P alza l'outlook a stabile da negativo

25 giugno 2021

S&P Global Ratings ha rivisto il suo outlook su UniCredit portandolo a stabile da negativo. Confermati i rating di credito degli emittenti a lungo ea breve termine 'BBB/A-2' sulla banca."Riteniamo che la significativa diversificazione geografica di Unicredit contribuirà a mitigare i rischi residui per il resto del ciclo del credito", rimarca l'agenzia di rating che sottolinea come "nonostante la continua tendenza negativa che osserviamo per i rischi economici in Italia, stiamo ora osservando un allentamento dei rischi al ribasso in altri importanti mercati in cui opera UniCredit, come Germania e Austria".Sebbene le esposizioni deteriorate (NPE) continueranno probabilmente ad aumentare nel 2022, per UniCredit come per i peer europei ora S&P vede una ridotta incertezza su quanto gravemente la recessione influenzerà la qualità degli attivi della banca che dovrebbe dimostrare resilienza allo stress legato alla pandemia.