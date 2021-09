UniCredit, Fondazione Cariverona: Mps può significare masse in più, può essere opportunità

Redazione Finanza 10 settembre 2021 - 11:10

MILANO (Finanza.com)

Arriva la benedizione della Fondazione Cariverona all'operazione di UniCredit, banca di cui è storica azionista, su Mps:"Sicuramente di un'operazione importante a livello italiano e per UniCredit può significare masse in più, un'opportunità di mercato come lo è stato per altre banche in precedenza". Così il nuovo direttore generale della Fondazione Cariverona, Filippo Manfredi, in un colloquio con Radiocor, ha commentato la situazione in cui versa Piazza Gae Aulenti, istituto di cui la fondazione è azionista.D'accordo anche il presidente di Cariverona, Alessandro Mazzucco:"Orcel si sta muovendo in una direzione abbastanza chiara e abbastanza corretta. C'è una grossa banca nel centro Italia che è spiazzata (Mps) e credo che questa iniziativa le possa fare solo del bene".Per Mazzucco l'operazione può rappresentare anche una svolta per la stessa UniCredit, "perché così come l'ha proposta Orcel consentirebbe di recuperare bene una parte della loro rete che può essere valorizzata nel mercato del Centro Nord".Alle 11 ora italiana il titolo UniCredit sale di oltre l'1%, mentre Mps avanza dello 0,22%.