UniCredit: Andrea Orcel in pole position come successore di Mustier

19 gennaio 2021

MILANO (Finanza.com)

Potrebbe essere Andrea Orcel, l’ex banchiere d’affari di Bank of America (Bofa) e poi di Ubs, il favorito a succedere a Jean Pierre Mustier a capo di UniCredit. Secondo quanto scrive oggi Repubblica, Orcel, sarebbe il preferito di un plotone di azionisti, da diversi fondi esteri, capitanati dall’anglosassone Capital Research (5%), a Delfin e alle due Fondazioni Caritorino e Cariverona, titolari di un complessivo quasi 6% ma anche il fondo Algebris, che ha investito circa un miliardo di euro in bond ad alto rischio di conversione in capitale Unicredit.