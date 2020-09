Ubi Banca: per nomina cda è stata presentata solo lista Intesa Sanpaolo

Daniela La Cava 25 settembre 2020 - 11:00

MILANO (Finanza.com)

Per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Ubi Banca "non è stata presentata nessun'altra lista oltre a quella già depositata dal socio Intesa Sanpaolo". Lo rende noto l'istituto bancario lombardo in un comunicato."Con riferimento alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione di Ubi Banca per gli esercizi 2020/2021/2022, prevista all’ordine del giorno dell’assemblea dei soci convocata per il 15 ottobre 2020 - precisa la nota - si comunica che, alla scadenza del termine del 24 settembre 2020 non è stata presentata nessun’altra lista oltre a quella già depositata dal socio Intesa Sanpaolo in data 18 settembre 2020".