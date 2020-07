Ubi Banca: in triennio 2020-2022 punta a distribuire 840 mln

Daniela La Cava 3 luglio 2020 - 15:44

MILANO (Finanza.com)

In tema di dividendi Ubi Banca indica che "l’excess capital distribuibile rispetto ad una soglia minima di Cet1 del 12,5% ammonta per il triennio 2020-2022 a circa 840 milioni di euro, equivalenti a un ammontare cumulato di oltre 73 centesimi per azione nel periodo". Gli esiti dell’aggiornamento del piano, si legge nella nota, "testimoniano la capacità e velocità di reazione e flessibilità del gruppo e l’importanza di aver preservato riserve di valore generate nei momenti migliori, che oggi sono un elemento chiave per confermare la redditività e la remunerazione degli azionisti in contesti di complessità elevata quale quello attuale". Per Ubi "la crescita del monte dividendi disponibili rende inoltre evidente agli azionisti la dimensione del valore intrinseco della loro banca".