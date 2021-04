Triboo e Mapp insieme per ottimizzare il marketing omnicanale di Piquadro

Redazione Finanza 20 aprile 2021 - 16:08

MILANO (Finanza.com)

Partenership tra Triboo e Mapp per potenziare i canali di marketing digitale del Gruppo Piquadro, di cui fanno parte i brand Piquadro, Lancel e The Bridge. Le due società forniranno una serie di servizi di marketing omnicanale con lo scopo di ottimizzare le comunicazioni di marketing sui canali digitali grazie ai customer insight.La scelta è stata dettata dalla volontà di Piquadro di conoscere maggiormente i propri consumatori ed i loro comportamenti sui siti web istituzionali, al fine di migliorare la relazione con essi. Il Gruppo avrà la possibilità di integrare i canali online e offline per implementare una comunicazione che tenga conto di tutti i touchpoint disponibili.È stato possibile raggiungere questi obiettivi grazie dalla tecnologia di Mapp Cloud, suite di marketing digitale che coniuga la generazione di insight in tempo reale sui clienti – informazioni accurate sulle preferenze, il comportamento online e lo storico acquisti dei consumatori, derivate dall’analisi dei dati di proprietà di Piquadro – e la marketing automation multicanale, uno strumento che permette di organizzare e inviare comunicazioni in maniera automatica e personalizzata tramite tutti i canali utilizzati dal Gruppo.Il progetto, disegnato dal cliente all’interno di Improve Your Marketing , sito di condivisione best practice e use case, sarà avviato con l’integrazione all’interno di Mapp Cloud dei dati offline ed online dei tre brand: Piquadro, The Bridge e Lancel, per ottenere la visione unica e a 360° del cliente.Terminato il processo di raccolta ed integrazione dei dati, l’attenzione sarà focalizzata sulla generazione dei customer insight, che rappresentano la chiave di volta del progetto perché abilitano l’attivazione degli use case selezionati da Piquadro per l’ottimizzazione della customer experience lungo l’intero funnel, come ad esempio i programmi di buon compleanno, contenuti VIP, survey, wishlist, ricevute digitali e overlay per la raccolta di dati online.“La conoscenza approfondita del cliente e del customer journey omnicanale rappresenta la base di partenza per avviare una relazione 1:1 fatta di messaggi tempestivi e arricchiti di contenuti in linea con le preferenze del cliente stesso. Abbiamo scelto una singola soluzione tecnologica come Mapp Cloud, perchè soddisfa le nostre richieste in maniera puntuale e ci permetterà di analizzare e “attivare” al meglio i dati in nostro possesso, con il prezioso apporto strategico di Triboo in ogni fase del progetto” ha commentato Marco Palmieri, Founder e CEO di Gruppo Piquadro.“Volevamo ottimizzare il livello di gestione dei clienti del Gruppo Piquadro, disegnando dei journey che combinassero esperienza online e offline, drive to store o drive to e-commerce; la scelta è caduta su Mapp, un partner affidabile e tecnologicamente avanzato, in grado di supportarci nel raggiungimento di questi obiettivi." - Federico Passoni, Head of email marketing del Gruppo Triboo.“Siamo estremamente soddisfatti di annunciare l’accordo con il Gruppo Piquadro – ha dichiarato Maurizio Alberti, Vice President Global Sales di Mapp - perché si tratta di un’azienda italiana rinomata per la qualità dei propri prodotti e per l’attenzione che ripone sull’esperienza dei propri clienti. Siamo pronti a supportarli in questo viaggio con la tecnologia di Mapp Cloud e l’affiancamento del nostro team di esperti.”