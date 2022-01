Trevi: attacco hacker ai data center locali del gruppo

Redazione Finanza 14 gennaio 2022 - 17:11

MILANO (Finanza.com)

Trevi - Finanziaria Industriale informa di avere subito un attacco hacker ai data center locali del gruppo, che ha determinato una temporanea inaccessibilità alle funzioni operative informatiche. "Il blocco è in via di sostanziale ripristino e gli effetti sulla sicurezza dei dati trattati - spiega la società in una nota - sono allo stato in corso di valutazione con il supporto di consulenti tecnici e legali, ancorché - per quanto sinora riscontrato – non paiono essersi determinate conseguenze rilevanti per le attività del gruppo o le informazioni dallo stesso gestite".La società ha già provveduto a presentare denuncia-querela contro ignoti ed effettuerà le opportune ulteriori comunicazioni alle autorità di settore nei termini di legge.