Tracollo fino a -16% sul Ftse Mib per Diasorin nell'euforia generale da vaccino

Redazione Finanza 9 novembre 2020 - 17:21

MILANO (Finanza.com)

Debacle oggi per il titolo Diasorin che nel finale arriva a cedere il 16,6% a quota 167,9 euro. A mettere al tappeto il titolo è il newsflow positivo sul fronte vaccino anti-Covid con l'annuncio dei risultati dei test clinico fase 3 da parte di Pfizer che mostra al momento un'efficacia di oltre il 90%. Sviluppi che allontanano gli investitori da Diasorin, il titolo del Ftse Mib più cavalcato in questo 2020 come beneficiario in un contesto di emergenza sanitaria legato al Covid.Da inizio anno Diasorin, considerando il tonfo odierno, segna comunque un balzo di +45% che lo pone come miglior performer tra i 40 maggiori titoli di Piazza Affari.