Tonfo fino a -5,5% per Moncler, settore lusso paga newsflow Covid in Cina

Titta Ferraro 11 aprile 2022 - 12:45

MILANO (Finanza.com)

Settore lusso in affanno oggi. Tra i peggiori performer di giornata spicca Moncler che a Piazza Affari è arrivata a cedere il 5,49% a 48,20 euro. A pesare sui testimonial globali del lusso c'è l'ulteriore aumento del focolaio Covid in Cina. La Cina rappresenta il più grande motore di crescita per le società lyxury e dell'abbigliamento sportivo.