Tod's: a.d. Della Valle guarda "con ottimismo all'anno in corso"

Daniela La Cava 31 gennaio 2020 - 08:00

MILANO (Finanza.com)

"I risultati dell’ultimo trimestre hanno evidenziato un miglioramento del trend dei ricavi, nonostante gli effetti negativi riguardanti la piazza di Hong Kong - commenta Diego Della Valle, amministratore delegato del Gruppo -. Si cominciano a vedere i primi segnali positivi della strategia a suo tempo adottata. Rimane per noi assolutamente prioritario tutelare la grande qualità dei nostri prodotti, l’Italian lifestyle raffinato e, sempre di più, la componente creativa che attira nuovi consumatori, che amano circondarsi di cose speciali"."Il nostro obiettivo è di realizzare in tempi brevi un modello di gruppo omni-channel, che ci permetta di vendere prodotti attraverso la nostra distribuzione diretta, i migliori e-tailers ed i nostri partners dei department stores - prosegue il numero uno di Tod's -. Sempre meno, invece, sarà per noi importante l’apporto del wholesale classico, che con prudenza stiamo cercando di contingentare. Anche se questo sacrifica temporaneamente un po’ i fatturati, riteniamo del resto che sia la cosa giusta da fare, per poter controllare completamente la politica distributiva del nostro gruppo a livello mondiale". E guardando al futuro Della Valle dichiara: "Escludendo le eventuali ripercussioni, ad oggi imprevedibili, dell’epidemia in atto, riteniamo di guardare con ottimismo all’anno in corso, sicuri che la strada tracciata sia quella giusta".