The Italian Sea Group debutta a Piazza Affari

Daniela La Cava 8 giugno 2021 - 11:37

MILANO (Finanza.com)

Nuovo debutto a Piazza Affari. Si tratta di The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso, attivo nella costruzione e refit di motoryacht e navi fino a 100 metri. Nella nota diffusa oggi Borsa Italiana indica che si tratta della terza Ipo del 2021 su MTA, portando a 240 il numero delle società quotate su MTAIn fase di collocamento The Italian Sea Group ha raccolto 88,2 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di esercizio integrale dell’over-allotment, l’importo complessivo raccolto sarà di 97 milioni. Il flottante al momento dell’ammissione è del 22,5% e la capitalizzazione di mercato all’Ipo è pari a 260 milioni di euro."Il traguardo raggiunto con l’ingresso in Borsa mi rende estremamente orgoglioso ed è la dimostrazione del nostro costante impegno, professionalità e passione. Nonostante la terribile pandemia, abbiamo proseguito con il nostro progetto ottenendo grandi risultati a conferma della solidità del nostro modello di business e del crescente apprezzamento da parte di tutti gli operatori del settore dell’altissima qualità dei nostri yacht e dei sofisticati servizi offerti", commenta Giovanni Costantino, founder & ceo di The Italian Sea Group, aggiungendo che "tutto questo è stato possibile grazie all’impegno di tutto il Team The Italian Sea Group, che ogni giorno lavora per creare “gioielli” sempre più unici e innovativi. Siamo orgogliosi che la comunità finanziaria abbia apprezzato la nostra essenza, che si contraddistingue da sempre per la capacità di offrire un’esperienza nel lusso tutto italiano, fatto di qualità, attenzione ai dettagli, design e arte, caratteristiche che rappresentano il nostro DNA".