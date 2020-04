Terna e Digital Magics lanciano la prima Call for Innovation in modalità digitale

simone borghi 29 aprile 2020 - 16:00

MILANO (Finanza.com)

Terna lancia la Call for Innovation I4G – Innovation For the Grid con il supporto di Digital Magics per la prima volta in modalità digitale, rivolta a startup e PMI innovative che propongono soluzioni in grado di contribuire alla digitalizzazione e all’aumento di resilienza della rete elettrica di trasmissione nazionale.Data la situazione di emergenza che il Paese sta attraversando, è importante che le imprese ripensino e riformulino i propri modelli con lo scopo di sviluppare idee, progetti innovativi e nuove forme di interazione e confronto attraverso l’uso degli strumenti digitali: sulla base di queste considerazioni, I4G sarà la prima Call For Innovation Terna che si svolgerà in modalità totalmente digitale.Questa nuova Call si focalizza sulla ricerca di soluzioni per valorizzare e migliorare la rete di monitoraggio IoT che Terna sta installando su diversi asset del sistema elettrico nazionale in alta tensione e in particolare è volta all’individuazione di algoritmi evoluti di analytics e allo sviluppo di sensoristica specializzata per le linee elettriche in grado di integrarsi alla propria rete di monitoraggio, valorizzandola e migliorandola.