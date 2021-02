Terna: a gennaio consumi elettrici in recupero. Domanda soddisfatta per l'87,6%

Alessandra Caparello 11 febbraio 2021 - 11:44

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di gennaio, la richiesta di energia elettrica rilevata dalla società Terna è stata pari a 27,1 miliardi di kWh, un valore che – destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura – risulta in miglioramento congiunturale dello +0,8% rispetto a dicembre 2020.Nel mese di gennaio 2021 in particolare, la domanda di energia elettrica italiana è stata soddisfatta per l'87,6% con produzione nazionale e per la quota restante (12,4%) dal saldo dell'energia scambiata con l'estero (+1,1% rispetto a gennaio 2020). In dettaglio, la produzione nazionale netta è stata pari a 23,9 miliardi di kWh. In forte crescita la produzione eolica (+58%), positiva anche quella idrica (+7,7%); in flessione le produzioni da fonte geotermica (-4,9%), termoelettrico (-6,9%) e fotovoltaica (-24,7%).