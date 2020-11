Telecom Italia sfreccia anche oggi sul Ftse Mib, cresce attesa per decisione Enel su OF

Titta Ferraro 26 novembre 2020 - 15:14

MILANO (Finanza.com)

Tra i titoli più caldi di questi giorni si conferma Telecom Italia che segna oggi un balzo di oltre il 2% con un picco intraday a oltre 0,39 euro. Gli investitori continuano a guardare alla possibile accelerazione sul fronte rete unica. Secondo le ultime indicazioni stampa, una decisione sul tema Open Fiber potrebbe essere presa dal CdA di ENEL previsto per il 17 dicembre. Il CEO Starace si è rifiutato di indicare una deadline precisa per una decisione sulla cessione della quota detenuta dall'utility, ma a margine della presentazione del nuovo piano Enel ha parlato di settimane che orizzonte per una decisione.Nel'ultima settimana sono aumentate le pressioni del governo affinchè Enel prenda una decisione su Open Fiber auspicando che sia nell'ottica di favorire la realizzazione del progetto rete unica.Intanto il Corriere riporta l'insoddisfazione da parte di Vivendi sul management di TIM per la performance del titolo. “Pensiamo che l`execution sulla stabilizzazione dei risultati domestici e sulle diverse rilevanti opzioni inorganiche in fase di sviluppo (rete unica, consolidamento in brasile, carve out dei data centers) possano essere i catalyst per un recupero del titolo e che Vivendi sia quindi allineata sugli obiettivi di questi dossier” gli analisti di Equita SIM.