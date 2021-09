Telecom Italia, le novità arrivate dal Forum Ambrosetti. Occhio al titolo e non solo per fattore Iliad

Redazione Finanza 6 settembre 2021 - 12:34

MILANO (Finanza.com)

Equita SIM riassume nella nota odierna i principali messaggi espressi da Luigi Gubitosi, numero uno di Telecom Italia, in occasione del Forum Ambrosetti:- Il tema rete unica non è accantonato. TIM prosegue le interlocuzioni con CDP convinta della validità del progetto.- Il cloud è una grande opportunità per il Paese. Le attività legate al cloud sono in forte crescita anche per TIM (oltre +20%) che intende inoltre candidarsi per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale (il Polo dove saranno fatte confluire le attività in cloud della pubblica amministrazione).-Il settore gode di un supporto importante dagli interventi legati ai piani di investimento nel digitale, dal cloud, ai piani su 5G e UBB, alla Transizione 4.0.-Domani il progetto per il PSN (Polo Strategico Nazionale) sarà presentato dal ministro Colao che ha anticipato che la struttura della gara lascerà spazio per più operatori".In un'ottica di investimento, Equita SIM avverte che "le preoccupazioni principali che però pesano sul titolo a nostro avviso sono relative alla dinamica dei prezzi per i servizi di connettività, che anche in queste settimane hanno visto il lancio di offerte aggressive, anche se a tempo, e gli impatti dell'ingresso di Iliad nel fisso, atteso entro l'anno e quindi ormai imminente".A Piazza Affari il titolo sale dello 0,73% a 0,3725