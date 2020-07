Tassi sotto zero nell'asta Bot a 12 mesi, martedì maxi-asta BTP

Titta Ferraro 10 luglio 2020 - 11:36

MILANO (Finanza.com)

Tassi sotto zero e domanda sostenuta nell’asta Bot odierna, la prima di luglio. Il Tesoro ha collocato 7,5 miliardi di euro di Bot annuali con la domanda che ha superato gli 11,1 miliardi. Il rendimento medio di assegnazione è stato pari a -0,124%, in calo di 14 punti base rispetto all'asta di un mese fa. La domanda risulta meno sostenuta rispetto a un mese fa, quando il quantitativo offerto era stato minore (7 mld). Il rapporto di copertura (bid-to-cover) è pari a 1,48, in calo rispetto all’1,73 del mese scorso.Assegnato anche un Bot flessibile con scadenza 14 dicembre 2020 per 2,5 miliardi al tasso dello -0,26% con domanda pari a 2,06 volte il quantitativo assegnato.Martedì nuova emissione corposa con tre tipologie di Btp (3, 7 e 20 anni) per massimi 10 miliardi. Nel dettaglio verrano assegnati Btp a 3 anni per 3-3,5 mld, il nuono Btp 7 anni per 4-4,5 mld e infine il Btp ventennale per 1,5-2 mld.