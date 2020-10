TIM maglia nera del Ftse Mib, shopping titoli di Gubitosi non placa le vendite

Redazione Finanza 23 ottobre 2020 - 16:35

MILANO (Finanza.com)

Telecom Italia annaspa anche oggi in Borsa non seguendo il rally di +1% di Piazza Affari. Il titolo è arrivato a cedere il 2% toccando un minimo a 0,3173 euro, tornando così non lontano dai minimi storici sotto quota 0,30 toccati lo scorso marzo. Da inizio anno il saldo di TIM è di oltre -42%.In attesa di sviluppi sul fronte rete unica, il prossimo catalyst sul titolo saranno i conti del prossimo 10 novembre.Ieri il ceo di Tim, Luigi Gubitosi, stando alle comunicazioni di internal dealing, ha acquistato 500 mila azioni TIM al prezzo medio di carico di 0,3275 euro ciascuna.