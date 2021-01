Stellantis: spin-off Faurecia a metà marzo, Equita conferma buy

Daniela La Cava 25 gennaio 2021 - 09:25

MILANO (Finanza.com)

La settimana inizia in rialzo per Stellantis a Piazza Affari, dove mostra un rialzo dello 0,7% a 13,33 euro. Questa mattina il big dell'auto nato dalla fusione tra Fca e Psa ha annunciato di avere convocato l'assemblea straordinaria degli azionisti per approvare la distribuzione di azioni e liquidità Faurecia. L'assemblea per lo spin-off di Faurecia è stata programmata per il prossimo 8 marzo.Equita ritiene che "entro metà marzo verranno distribuite le 54.297.006 azioni ordinarie Faurecia e i 308 milioni rinvenienti dalla quota di azioni recentemente vendute sul mercato". Gli esperti della sim milanese mantengono la raccomandazione buy su Stellantis, con target price di 18,7 euro.