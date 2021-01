Stellantis: modelli elettrici saliranno a 39 entro fine anno

Titta Ferraro 19 gennaio 2021 - 17:25

MILANO (Finanza.com)

Stellantis, nata dalla fusione tra FCA e PSA, si pone come leader mondiale in una nuova era della mobilità sostenibile. Il suo ceo, Carlos Tavares, ha annunciato che entro il 2025 tutti i nuovi modelli avranno una versione elettrica. L'obiettivo è realizzare 39 modelli elettrici entro la fine del 2021, rispetto ai 29 attuali. Intervenuto alla prima conferenza stampa post-fusione, Tavares ha rimarcato che ancora non è stata presa una decisione sul possibile ritorno del marchio Peugeot negli Stati Uniti.